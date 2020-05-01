Ливан утвердил план по спасению экономики

В четверг ливанское правительство одобрило долгожданный план по спасению обремененной долгами экономики от ее худшего за последние десятилетия кризиса, вызвавшего новую волну протестов на улицах.

Локдаун для борьбы с пандемией коронавируса лишь усугубил экономические проблемы, с которыми сталкивается страна, включая резкий рост инфляции, кризис ликвидности и резкое падение валюты.

Правительство единодушно одобрило экономический план после незначительных поправок, заявил президент в Twitter после заседания кабинета в президентском дворце в Баабде.

Детали плана пока неясны, но ожидается, что премьер-министр Хасан Диаб расскажет больше во время скорого обращения к народу.

Президент Мишель Аун назвал это «историческим днем» для Ливана.

«Это первый случай, когда правительство одобряет финансово-экономический план после того, как страна была практически разорена из-за отсутствия планирования», - сказал он в интервью Национальному агентству новостей.

Диаб сказал, что «практический план, который включает в себя экономическое видение будущего Ливана», вернет страну на правильный путь.

Утечки из плана, публиковавшиеся в ливанских СМИ, предполагают, что стране необходимо 80 миллиардов долларов для выхода из кризиса, в том числе 10-15 миллиардов долларов внешнего финансирования в течение следующих пяти лет.

Запланированные реформы, как сообщается, включают в себя сокращение государственных расходов и реструктуризацию государственного долга, одного из самых высоких в мире - 170 процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

Международные доноры заявили, что такие реформы необходимы Ливану, чтобы получить финансовую помощь, в том числе гранты и займы в размере 11 миллиардов долларов, обещанные во время конференции 2018 года в Париже.

Напомним, что Ливан старается совладать со своим худшим экономическим кризисом после гражданской войны 1975-1990 годов, что усугубляется мерами по борьбе со вспышкой нового коронавируса, который заразил 721 и убил 24 человека.

Экономический кризис вызвал беспрецедентные массовые протесты в октябре, которые привели к отставке прошлого правительства.

Демонстрации в основном прекратились после того, как в начале этого года новому кабинету было поручено провести неотложные реформы, чтобы разблокировать миллиарды международной помощи.

Но протестующие снова вышли на улицы в последние дни апреля, несмотря на локдаун, протестуя против резкого падения фунта и стремительного роста инфляции.

По официальным оценкам, цены в стране выросли на 55 процентов, а 45 процентов населения в настоящее время живет за чертой бедности.