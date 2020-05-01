Германия признала «Хизбаллу» террористической организацией

Власти Германии запретили на своей земле ливанскую шиитскую организацию "Хизбалла", признав ее террористической группировкой. Об этом вчера сообщило федеральное министерство внутренних дел.

В четверг утром полиция провела рейды, чтобы задержать подозреваемых членов группировки.

Германские спецслужбы считают, что около 1050 человек в Германии являются частью "экстремистского крыла" Хизболлы. Само движение не признает существование отдельных крыльев.

Полиция в западной земле Северный Рейн-Вестфалия, Бремене и Берлине провела обыски в ассоциациях мечетей, которые по мнению силовиков близки к "Хизбалле", а также частные резиденции лидеров каждой ассоциации.

Эти организации подозревают в том, что они является частью широкого движения "Хизбаллы", из-за их финансовой поддержки и пропаганды движения, заявили в министерстве внутренних дел.

«Деятельность «Хизбаллы» нарушает уголовное законодательство, и организация выступает против концепции международного взаимопонимания», - говорится в заявлении.

Это решение также означает, что отныне символика «Хизболлы» запрещена на собраниях, в публикациях или в средствах массовой информации. В министерстве заявили, что активы "Хизбаллы" могут быть конфискованы, но, поскольку это иностранная организация, распустить группу было невозможно.

Ранее в этом месяце США предложили до 10 миллионов долларов за информацию о командире "Хизбаллы" Мохаммеде аль-Каусарани, соратнике иранского генерала Кассема Сулеймани, который был убит в результате воздушного нападения США в январе.

Группа уже считается "террористической" организацией в США, Великобритании, Канаде и Израиля, а также в странах Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ) и Лиги арабских государств.

Решение Германии позитивно восприняли в Израиле. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Берлин сделал «значительный шаг в глобальной борьбе с терроризмом».

«Я призываю другие европейские страны, а также Европейский Союз сделать то же самое. Все части «Хизбаллы», включая социальные, политические и военные крылья, являются террористическими организациями, и к ним следует относиться как к таковым», - добавил он.

До сих пор Германия запрещала лишь военное крыло «Хизбаллы», но терпимо относилось к присутствию политического крыла, что является текущей политикой ЕС.