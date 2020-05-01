Малайзия ослабляет карантин и перезапускает бизнес

Малайзия разрешит большинству предприятий вновь открыться с 4 мая, заявил премьер-министр Мухиддин Ясин в специальном телевизионном обращении в пятницу. Страна готовится ослабить ограничения, которые были введены шесть недель назад для сдерживания распространения нового коронавируса.

Мухиддин сказал, что «жертвы, принесенные» во время локдауна, были «не напрасны», и отметил замедление случаев коронавируса и увеличение выздоровлений.

Малайзия закрыла все второстепенные предприятия и школы, запретила публичные собрания и ограничила поездки с 18 марта, когда число случаев заражения коронавирусом в стране возросло. Мухиддин сказал, что локдаун, который в некоторых сильно зараженных районах был особенно строгим, по оценкам, обошелся стране в 63 миллиарда ринггитов (14,7 миллиарда долларов).

Количество подтвержденных случаев в Малайзии по состоянию на четверг составило 6 002, из них погибли 102 человека. Темпы выявления новых случаев в последние дни замедлились: 30 апреля было зарегистрировано 57 случаев, 25 из них среди путешественников, возвращающихся из-за рубежа.

С понедельника предприятиям будет рекомендоваться, чтобы их сотрудники продолжали работать из дома, и чтобы они поддерживали социальное дистанцирование для тех, кто должен находиться в офисе. Снова открывшиеся рестораны и кафе должны следить за тем, чтобы столы располагались на расстоянии двух метров друг от друга, а имена всех клиентов должны быть записаны.

Спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи, групповые религиозные мероприятия, развлечения, такие как кинотеатры и ночные клубы, а также продовольственные базары, которые могут собирать большие толпы, пока что открываться не будут, добавил Мухиддин. Школы и колледжи также будут закрыты.

Премьер-министр сказал, что, несмотря на ослабление карантинных мер, людям по-прежнему не разрешено передвижение по провинциям, если только не в целях работы.

Мусульманам страны также не разрешат совершить свою традиционную поездку домой в конце месяца Рамадан.