В Таджикистане запретили русифицированные фамилии для детей

Нижняя палата парламента Таджикистана 29 апреля приняла поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния». Они запрещают «русифицировать» таджикские фамилии и отчества при регистрации имен новорожденных, а именно использовать славянские суффиксы «ов», «ова», «-ев», «ева» в таджикских фамилиях и соответствующие суффиксы в отчествах, сообщает независимое агентство «Азия-Плюс».

Министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён объяснил предложенные правительством поправки политикой «возрождения национальных имен», которая действует в Таджикистане в последние годы. Вместо русских суффиксов закон позволяет добавлять к фамилиям новорожденных таджикские суффиксы «пур» (для детей мужского пола) и «духт» (для детей женского пола).

Исключение в использовании славянских суффиксов будут делать только для национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычных. Они смогут сами выбирать, какие суффиксы использовать в фамилиях и отчествах при регистрации своих новорожденных детей, пояснил министр.

Также, по словам министра, поправки касаются только детей, которые появятся на свет уже после принятия закона. Поэтому жителям Таджикистана, которые уже сейчас носят «русифицированные» фамилии и отчества, не придется переделывать документы.

Напомним что начиная с 2007 года вслед за президентом Таджикистана от русских окончаний в фамилиях отказались многие высокопоставленные чиновники в стране. До 2007 года фамилия президента Эмомали Рахмона писалось как «Рахмонов».

В 2011 году власти Таджикистана обязали родителей «давать ребенку имя в соответствии с национальными ценностями», а в апреле 2016 этническим таджикам официально запретили использовать русифицированные фамилии и отчества в документах. Также гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от использования русских суффиксов при регистрации фамилий и отчества своих детей, но официально запрет на них не был прописан в законе.