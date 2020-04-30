Блогера Алибека Мирзеханова приговорили к 10 годам лишения свободы

Вчера Второй Западный окружной военный суд вынес приговор дагестанскому блогеру Алибеку Мирзеханову, признав его виновным в участии в деятельности террористической организации.

Напомним, что Алибека Мирзеханова задержали 21 февраля 2019 года. Обвинение в его адрес основывалось на показаниях двух осужденных, которые заявили, что он в 2014 году показывал им пропагандистские видеозаписи ИГИЛ* и склонял их уехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде, сам Алибек Мирзеханов признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Информация о вынесении приговора содержится и в Instagram-аккаунте Мирзеханова.

"Вот и завершился самый "гуманный" суд. Алибеку дали 10 лет тюремного заключения... На все воля Всевышнего, хвала Аллаху в любом положении. Не отчаивайтесь в милости Всевышнего. Аллах все видит. Воистину, Аллах скор в расчёте!"

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