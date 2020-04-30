«Дай, если можешь, возьми, если нужно»: турецкие мечети проводят благотворительную акцию

Две мечети в Турции переоборудовали свои полки для обуви в полки с продовольствием, чтобы помочь нуждающимся, страдающим из-за коронавирусного локдауна. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Проект, названный «Дай, если можешь, возьми, если нужно» был инициирован в центральной провинции Конья фондом Мевладер, провинциальным офисом муфтията и районным офисом муфтията района Сельджуклу.

В рамках проекта мечети имени Аднана Мендереса и Йылдирима Беязита в районе Сельджуклу открыли свои двери нуждающимся.

«Хотя наши мечети открыты для поклонения, они закрыты для коллективных молитв», - говорит провинциальный муфтий Ахмет Почаноглу.

Он добавил, что они работают над тем, чтобы превратить другие мечети в городе в благотворительные базары.

Почаноглу также призвал людей делать пожертвования, чтобы помочь другим во время священного месяца Рамадан.

Муфтий района Нусрет Карабибер говорит, что денежная и продовольственная помощь также отправляется. Они посетили 2000 семей, чтобы раздать продовольственные пакеты, а также 700 000 турецких лир (100 000 долл. США).

Пресс-секретарь Фонда «Мевладер» Мазиетулла Кулу Огуз сказал, что они стремятся протянуть руку помощи нуждающимся людям в рамках проекта.

«Мы хотим, чтобы эта доброжелательность распространилась на всю провинцию», - сказал Огуз, добавив, что они хотят увеличить количество мечетей, предлагающих эту услугу при поддержке благотворителей.

Аналогичный проект был также начат в Стамбуле в начале месяца. Там также мечеть открыла свои двери для тех, кто нуждается в еде и основных чистящих средствах.