Печальный рекорд: более 50 миллионов человек в мире являются внутренне перемещенными лицами

В результате конфликтов и стихийных бедствий в прошлом году более 33 миллионов человек были вынуждены стать беженцами в своих собственных странах, что подвергает их большому риску в условиях глобальной пандемии Covid-19, сообщили наблюдатели во вторник.

Согласно новым данным Центра мониторинга внутреннего перемещения (ЦМВП) и Норвежского совета по делам беженцев (НСБ), общее число людей, живущих во внутреннем перемещении, достигло рекордных 50,8 млн. человек.

Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) намного выше, чем около 26 миллионов человек, которые бежали через границы в качестве беженцев.

«ВПЛ часто являются очень уязвимыми людьми, живущими в переполненных лагерях, аварийных приютах и ​​неформальных поселениях, практически не имеющих доступа к здравоохранению», - заявила директор IDMC Александра Билак.

«Глобальная пандемия коронавируса сделает их еще более уязвимыми, - сказала она, предупредив, что это «поставит под угрозу их и без того ненадежные условия жизни, и еще больше ограничив их доступ к основным услугам и гуманитарной помощи».

В докладе говорится, что конфликты заставили 8,5 млн. ВПЛ бежать в прошлом году в таких странах, как Сирия, Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Южный Судан.

Вместе с ранее перемещенными лицами более 45 миллионов человек живут в условиях внутреннего перемещения, вызванных конфликтами, в том числе почти 6,5 миллиона человек в Сирии, которая была разрушена в результате девяти лет гражданской войны.

Еще 5,1 миллиона человек попали в эту ситуацию в результате стихийных бедствий. Общее число ВПЛ, бежавших из-за стихийных бедствий в конце 2019 года насчитывало почти 25 миллионов.

«Из года в год конфликт и насилие вытесняют миллионы людей из их домов», - заявил глава НСБ Ян Эгеланн.

«В совокупности мы не можем в эпических масштабах защитить наиболее уязвимых в мире», - посетовал он, призывая к согласованным действиям и настаивая на том, что «в наш век коронавируса продолжающееся политическое насилие совершенно бессмысленно».

Около 4,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за циклона «Фани» в Индии и Бангладеш, циклонов «Идай» и «Кеннет» в Мозамбике и урагана «Дориан» на Багамах.

В докладе говорится, что в прошлом году проливные дожди и наводнения в Африке вынудили еще два миллиона человек покинуть свои дома внутри страны.

Но Билак отметила AFP, что большинство перемещений, вызванных стихийными бедствиями, на самом деле были «упреждающими эвакуациями под руководством правительств, чтобы спасти жизни и защитить людей», и что большинство людей могут вернуться домой относительно быстро, «если их дома еще не полностью разрушены».

Билак предупредила, что в дальнейшем пандемия коронавируса может затруднить принятие мер, необходимых для эвакуации до наступления опасных погодных явлений, поскольку тысячи людей не должны собираться в укрытиях.

Она добавила, что правительствам придется искать очень тяжелый баланс, чтобы уравновесить меры по борьбе с ковидом и усилия по спасению людей от стихийных бедствий.