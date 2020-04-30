Йемен сообщил о первых смертях от COVID-19

Йемен сообщил о своих первых двух смертельных случаях от нового коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения йеменскому телевидению поздно в среду.

Йеменские власти также сообщили о пяти подтвержденных случаях коронавируса. Это первый раз, когда страна, охваченная войной, сообщает сразу о нескольких случаях.

Организация Объединенных Наций заявляет, что опасается, что эта болезнь может распространиться незамеченной в стране, где миллионы людей сталкиваются с голодом и не имеют даже базовой медицинской помощи.

Новые случаи были выявлены в южном портовом городе Аден и побудили власти ввести трехдневный 24-часовой комендантский час. Напомним, что это именно тот регион, о самоуправлении которого недавно объявили сепаратисты из Южного переходного совета.

Ранее в Йемене был выявлен только один случай.

Международные чиновники из области здравоохранения давно предупреждают, что население Йемена может быть чрезвычайно уязвимо для вспышки коронавируса, который будет трудно обнаружить в стране, где инфраструктура здравоохранения была значительно повреждена в результате многолетней войны.

Во вторник Организация Объединенных Наций заявила, что существует «очень реальная вероятность» распространения вируса.

По данным ООН, более 3,5 миллионов внутренне перемещенных лиц, репатриантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, в настоящее время зависят от регулярной гуманитарной помощи для выживания.

Около 80 процентов населения Йемена, или 24 миллиона человек, зависят от помощи, а 10 миллионов — страдают от голода.