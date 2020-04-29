Ростовский суд продлил арест фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» (алуштинская группа). Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Руслан Месутов и Эльдар Кантимиров, которые принимали участие в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО-1 Симферополя, останутся под стражей до октября 2020 года, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

«Судья отказал во всех ходатайствах защиты, в том числе отказал в праве воспользоваться услугами переводчика. Очень быстро было все прочитано судьей. Мы больше половины из того, что он прочитал, тоже не слышали, находясь в Крымском гарнизонном военном суде. Также сегодня рассматривался вопрос о продлении меры пресечения. Судья до такой степени быстро все это прочитал, что нам даже не было слышно, на какое время была продлена мера пресечения, на сколько месяцев и до какого числа. Лишь дополнительно узнав от секретаря судебного заседания, мне стало известно, что продлили меру пресечения до октября 2020 года», – говорит адвокат Айдер Азаматов.

Адвокат выразил свои опасения в отношении существующей угрозы заражения COVID-19 в условиях СИЗО, а также далее в период этапирования.

Защита фигурантов алуштинского «дела «Хизб ут-Тахрир» на предварительном заседании в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону 27 апреля заявила ряд ходатайств, в том числе о прекращении данного уголовного дела в связи с «отсутствием события преступления».

Напомним, что фигурантов дела задержали российские силовики после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются организации «Хизб ут-Тахрир».

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