В Подмосковье убили и повесили уроженца Чечни

Следователи выясняют обстоятельства насильственной смерти уроженца Чечни в деревне Чашниково.

По данным эксперта, давность наступления смерти составила около суток. Тело обнаружили 24 апреля на территории участка в деревне Чашниково городского округа Солнечногорск. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины.

Повешенный труп 30-летнего мужчины со множественными ранами на теле нашли в деревне Чашниково Солнечногорского округа в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, уточнив, что погибший является уроженцем Чеченской республики.

Предварительная экспертиза установила, что смерть мужчины наступила за сутки до обнаружения тела. Следственные органы проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления и лица, причастного к убийству.