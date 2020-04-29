Хабиб Нурмагомедов призвал жителей Дагестана серьезнее относиться к карантину

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам и заявил о необходимости отнестись серьезно к ситуации, сложившейся из-за пандемии COVID-19.

«В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем кто меня знает. Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьёзность сложившейся ситуации. Однако, наша халатность к советам и просьбам врачей, в купе с создавшейся в народе паникой, привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растёт. Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна и мы это уже чувствуем на себе.»