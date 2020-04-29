Врачи из Газы учатся в Израиле бороться с коронавирусом - ХАМАС не против

Палестинский медицинский персонал из Газы прошел подготовку в Израиле по борьбе с новым коронавирусом, сообщает Al-Monitor. У палестинцев эта новость вызвала вопросы о том, с кем сотрудничал Израиль при подготовке врачей — с правительством ХАМАС в Газе, Палестинской администрацией в Рамаллахе, или, возможно с некой гуманитарной группой.

11 апреля израильский государственный телеканал Kan сообщил, что израильские команды обучают врачей, медсестер и других медицинских работников в Газе лечению пациентов с COVID-19. В сообщении говорится, что группа из медицинского центра Шебы в Рамат-Гане в течение нескольких часов проводила учебный курс для около 20 медицинских работников из Газы на контрольно-пропускном пункте Эрец.

Согласно репортажу, другой группе врачей и медсестер позднее было разрешено покинуть сектор Газа для обучения в медицинском центре Барзилай в Ашкелоне на юге Израиля.

Фатхи Абу Варда, советник министерства здравоохранения ПА, сообщил Al-Monitor, что его министерство координировало встречу 10 врачей из сектора Газа и 10 из Иерихона с израильскими врачами для изучения COVID-19 и медицинских мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Он сказал, что обучение состоялось 23 марта на израильской стороне контрольно-пропускного пункта в Эреце, отметив: «Врачи были выбраны в соответствии с их специальностями, включая профилактическую медицину, эпидемиологию и интенсивную терапию».

Тем не менее, Абу Варда сказал, что ему показалось странным, что другая группа врачей и медсестер от правительства ХАМАС позже проходила обучение в Израиле без координации с министерством здравоохранения в Рамаллахе.

«Четыре врача от правительства Газы, в том числе директор по международному сотрудничеству в министерстве здравоохранения Газы Абдуль-Латиф аль-Хадж, прошли обучение в Израиле. Шесть медсестер и лаборантов прошли еще одну тренировку в Израиле, также без нашего ведома», - пояснил он.

Абу Варда отметил, что его министерство узнало об учениях, когда команда покинула Газу через контрольно-пропускной пункт в Эреце и прошла контрольно-пропускной пункт ПА. «Все были озадачены тем, что Газа координировала такое обучение, поскольку ПА известна координацией с израильской стороной, а не правительство ХАМАС».

Абу Варда сказал, что связался с министерством здравоохранения в Газе, чтобы выяснить, как прошла координация, но он не получил ответа. Абдуль-Латиф аль-Хадж также пока не ответил на просьбу о комментарии.

При этом Абу Варда отметил, что правительство Газы отказалось отправлять мазки в Рамаллах для тестирования на новый коронавирус, а вместо этого отправило их в Израиль. Министерство здравоохранения в Рамаллахе также не было проинформировано о лаборатории, которая будет создана в Газе с помощью пожертвований китайских и израильских компаний. «Мы слышали об этом только в СМИ. Похоже, что Газе удалось найти прямой выход для связи с израильской стороной без нашего ведома».

Абу Варда подчеркнул, что министерство здравоохранения ПА не перестанет направлять поддержку в Газу.

Al-Monitor связался с Абдель-Насером Собхом, директором офиса Всемирной организации здравоохранения в секторе Газа, который подтвердил, что ранее не знал о тренингах в Израиле.

Хорошо информированный источник в правительстве Газы сказал на условиях анонимности, что правительство не хочет говорить со СМИ по этому вопросу, чтобы не публиковать информацию о том, что существуют некие отношения между Израилем и правительством Газы. «Согласно международным соглашениям, Израиль обязан обеспечить медицинские и гуманитарные нужды Газы», - отметил источник.

Al-Monitor узнал из правозащитных источников, что координация обучения в Израиле осуществлялась через израильскую организацию «Врачи за права человека», которая напрямую общается с правительством Газы для оказания определенной помощи и поддержки. Источники утверждают, что ХАМАС скрывает эти отношения, чтобы избежать обвинений в нормализации отношений с Израилем.

Тайсир Мохсен, профессор политологии в университете Аль-Азхар в Газе, считает, что эти события показывают, что правительство Газы само работает над получением поставок и смягчением гуманитарного кризиса в анклаве, вместо того, чтобы ждать ответа от ПА.

Он добавил: «Похоже, что правительство Газы использовало коронавирусный кризис в свою пользу в своих отношениях с израильской стороной, чтобы выяснить, до какой степени Израиль может принять прямой гуманитарный путь между Газой и Израилем, поскольку обе стороны обычно предпочитают общаться через косвенные пути, когда дело доходит до политических вопросов».

Мохсен считает, что подготовка врачей из сектора Газа в Израиле была тайной, чтобы избежать массовой критики, поскольку эти новости неизбежно будут использоваться противниками ХАМАС. Он также утверждает, что правительство Газы не хочет демонстрировать гуманитарную сторону Израиля, заявив, что это может повлиять на палестинскую общественность.

«Было бы лучше, если бы правительство Газы было открытым перед публикой и прояснило каждую деталь».

Мустафа аль-Савваф, политический аналитик, близкий к ХАМАС, говорит, что ПА организовала обучение своих врачей в Газе, но правительству Газы пришлось найти способ обучать своих собственных медиков. «Правозащитные и гуманитарные институты могли координировать въезд врачей из Газы [в Израиль], и правительство Газы не хочет говорить об этом, чтобы не усложнять проблему», - пояснил он.

Ибрагим аль-Мадхун, политический аналитик, близкий к ХАМАС, сказал Al-Monitor: «Похоже, что поскольку врачи из Газы находятся в блокаде и не могут выезжать, чтобы проходить обучение и посещать конференции, посвященные тому, как противостоять этой пандемии, им пришлось тренироваться с израильтянами».

Мадхун добавил: «Обучение входит в гуманитарные и служебные рамки, и оно не имеет политических аспектов или аспектов безопасности». Он подчеркнул, что обучение врачей в Израиле показывает, что ХАМАС способен различать между политическими вопросами, вопросами безопасности и неотложными гуманитарными потребностями Газы.