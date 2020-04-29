Американская правительственная комиссия осуждает Индию за систематическую исламофобию

Правительственная комиссия США считает, что Индию необходимо внести в черный список стран с проблемами в плане религиозных свобод. Это решение вызвало резкую реакцию Дели.

В ежегодном отчете, опубликованном во вторник, Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) заявила, что Индия должна войти в число «стран, вызывающих особую обеспокоенность». Теоретически такие страны могут подвергаться санкциям, если они не улучшат свои показатели.

«В 2019 году условия религиозной свободы в Индии резко ухудшились, а религиозные меньшинства подвергаются все большей атаке», - говорится в докладе.

Двухпартийная комиссия носит лишь рекомендательный характер, поэтому, как отмечают эксперты, практически нет шансов, что Государственный департамент последует за ней в осуждении Индии, близкого союзника США, и действительно внесет ее в такой список.

Но более низкий рейтинг для союзника даже в таком деле равносилен резкой демонстрации неодобрения в отношении нового противоречивого закона о гражданстве Индии, который Организация Объединенных Наций назвала «принципиально дискриминационным».

Трамп отказался критиковать закон во время своего февральского визита в Индию, когда его встреча с Моди была отмечена худшим насилием за последние десятилетия в Дели. Тогда в результате погромов погибли 53 человека, в основном мусульмане.

По словам заместителя председателя USCIRF Надин Маэнца, комиссия, в отличие от Госдепа, уполномочена в качестве независимого арбитра рассматривать только отчеты о религиозных свободах стран, не учитывая их отношений с США.

Помимо закона о гражданстве, говорит Маэнца в интервью, у Индии есть более широкая проблема - «шаг в направлении подавления религиозных меньшинств, что действительно проблематично».

Комиссия призывает США ввести карательные меры, в том числе запрет на выдачу виз определенным индийским чиновникам, которые разжигают ненависть, а также предоставление финансирования группам гражданского общества, которые противостоят религиозной нетерпимости.

Комиссия заявила, что индуистское националистическое правительство Моди, одержавшее убедительную победу на выборах в прошлом году, «допустило, чтобы насилие в отношении меньшинств и их молитвенных домов осталось безнаказанным, а также участвовало в ненавистническим высказываниям и подстрекательствах к насилию, либо терпимо к ним относилось".

Комиссия указала на комментарии министра внутренних дел Амита Шаха, который, как известно, называл мусульманских мигрантов "термитами", а также на закон о гражданстве, который вызвал общенациональные протесты.

Она также выдвинула на первый план отмену автономии Кашмира, который был единственным индийским штатом с мусульманским большинством, и утверждения, что полиция Дели закрывала глаза на бесчинства индуистской толпы в мусульманских районах в феврале этого года.

Разумеется правительство Индии назвало отчет «предвзятым» и «тенденциозным». По словам правительство Моди ситуация в Индии это просто идеал гармоничного сосуществования различных общин, несмотря на то, что одну из них периодически линчуют.