В Африне десятки людей погибли в результате взрыва заминированного бензовоза

По меньшей мере 40 мирных жителей погибли в результате взрыва бомбы, заложенной в бензовозе, в в северном сирийском городе Африн, который контролируемом оппозиционными про-турецкими силами.

Согласно сообщению Сирийской обсерватории по правам человека, среди погибших есть женщины и дети, а также шестеро бойцов повстанческих сил.

Министерство обороны Турции сообщило, что еще 47 человек были ранены в результате взрыва во вторник на людной улице Африна.

Многие здания на улице Раджу, где взорвался бензовоз, были разрушены. Медицинский персонал доставил раненых в больницы в центре Африна.

Пока никто не взял на себя ответственности за теракт, но Турция обвиняет Отряды народной самообороны (YPG), сирийский филиал террористической РПК.

Сирийские активисты заявили, что в результате взрыва во вторник сгорели заживо несколько человек, включая тех, кто застрял в своих транспортных средствах.

В результате взрыва также загорелись несколько автомобилей и магазинов.

На фоне опасений, что число погибших может возрасти, активисты в северной Сирии призвали людей в районе Африна отправиться в больницы и сдавать кровь.

Подобные взрывы в районах, контролируемых Турцией и протурецкой сирийской оппозицией, убили уже множество людей за последние месяцы.