Израиль угрожает имаму Аль-Аксы

Израильские спецслужбы угрожали имаму и проповеднику мечети Аль-Акса шейху Икриме Сабри в ходе рейда на его дом в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Угроза возникла после того, как шейх Сабри заявил, что он вновь откроет двери мечети Аль-Акса, если оккупационные силы позволят поселенцам штурмовать мусульманскую святыню.

Шейх Сабри сказал агентству «Анадолу»: «В мой дом пришли израильские спецслужбы и угрожали мне, сказав, что они возложат на меня ответственность за любую напряженность в мечети Аль-Акса»

Он продолжил: «Я сказал им, что приостановка посещения верующими мечети Аль-Акса никоим образом не означает, что поселенцы могут войти в нее. Поэтому, если оккупационная полиция решит открыть Ворота Муграби в одностороннем порядке для поселенцев, тогда мы откроем двери мечети остальным верующим».

Шейх Сабри подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы Израиль воспользовался пандемией коронавируса и попытался наложить новые ограничения на мечеть Аль-Акса».

Управление исламских вакфов в Иерусалиме объявило в прошлом месяце, что оно приостанавливает посещение мечети Аль-Акса в качестве превентивной меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Однако два дня назад еврейские поселенцы призвали израильские власти в одностороннем порядке разрешить им штурмовать мечеть Аль-Акса.