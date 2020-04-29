Ливан: протестующие громят банки

Ливан столкнулся с худшим экономическим кризисом в своей недавней истории — строгий карантин, введенный для нераспространения коронавируса, наложился на падение ливанской валюты и резкий рост цен.

В понедельник в городе Триполи на севере Ливане сотни демонстрантов протестовали против ухудшающейся экономики, что вызвало столкновения с силами безопасности, несмотря на официальный локдаун.

Мужчины, женщины и дети шли по улицам, повторяя «революция, революция».

По словам свидетелей, они пытались добраться до дома одного из парламентариев, но их отбросила армия, что вызвало столкновения.

Некоторые протестующие бросали камни, и солдаты стреляли в воздух, пытаясь разогнать толпу в районе площади Аль-Нур.

Тысячи протестующих по всему Ливану перекрывали дороги, нападали на банки и прошли по улицам в ответ на быструю девальвацию местной валюты, что привела к тому, что миллионы людей потеряли более половины стоимости своих зарплат и сбережений.

Один человек погиб во вторник после второй ночи ожесточенных столкновений в Триполи, в результате которых еще десятки человек получили ранения после того, как ливанская армия использовала оружие, резиновые патроны и слезоточивый газ для зачистки разгневанных протестующих.

Напомним, что Ливан страдает от своего худшего финансового кризиса, который привел к падению ливанского фунта более чем на 50 процентов за последние шесть месяцев.

Беспрецедентные протесты против истеблишмента, начавшиеся в октябре прошлого года, в основном прекратились, когда страна оказалась в изоляции из-за пандемии COVID-19, но тяжелые условия жизни вернули людей на улицы как минимум в двух десятках мест с воскресенья. Ситуация быстро превратилась в беспорядки с сожжением и разграблением многих банков.

Армия Ливана заявила, что 54 солдата были ранены во время попыток открыть дороги и подавить беспорядки по всей стране. Сорок военнослужащих получили ранения в результате инцидентов в Триполи.

«Руководство армии, подтверждая свое уважение к праву граждан выражать свое мнение, предупреждает о некоторых попытках использовать демонстрации для совершения действий, которые затрагивают безопасность и стабильность», - говорится в заявлении, добавляя, что армия «никогда не потерпит никаких нарушений безопасности».

Ливанская армия заявила, что два солдата получили ранения, когда в армейский патруль была брошена граната, а военный автомобиль был подожжен коктейлями Молотова в центре площади Аль-Нур в Триполи, которая была центром протестов против истеблишмента, которые вспыхнули в октябре прошлого года. прошлый год.

Коктейли Молотова за выходные кинули еще в как минимум пять банков. В ночь на вторник сгорели уже не менее десятка банков.

Ливанские банки в течение шести месяцев ограничивали снятие местной валюты и полностью прекратили снятие средств в иностранных валютах, которые ранее были стандартными средствами обмена в стране.

В целом, если еще недавно на ливанские протесты выходили семьями с детьми, размахивая национальными флагами, то сейчас все чаще мужчины и женщины выходят с камнями и коктейлями Молотова в руках.