Саудовский писатель призвал Биньямина Нетаньяху сжечь палестинцев и избавить от них мир.

Как передал телевизионный канал «Аль-Кудс аль-Араби», малоизвестный саудовский писатель Раваф Аль-Саин в понедельник выступил с нападками на палестинцев разместив видеоролик на своем канале в YouTube.

На своём видео он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сжечь палестинцев и избавить от них мир.

«Я готов спать у еврея, но не у палестинца», - сказал Аль-Саин. Я готов принять еврея в моем доме, предоставить ему отдых и выпить с ним, но я не впущу в мой дом палестинца», - заявил он на своём видеоролике.

Ваша земля проблема. Земля - ​​это земля Израиля и это проблема Израиля. Ицхак Шамир, Рабин и Голда Меир были героями, но Нетаньяху труслив, потому что он не сжег вас и я не знаю почему, хотя оружия у него предостаточно».

В своём выступлении Аль-Саин прямо призвал Нетаньяху избавить мир от палестинцев, сказав: «Моя кровь, о Нетаньяху, сожги эти банды, и избавь себя и весь мир от них, избавь и нас от них».

Далее он обратился к палестинцам со словами: «Вы не арабы. У вас нет земли. Земля - ​​это земля Израиля и это проблема Израиля. Ицхак Шамир, Рабин и Голда Меир были героями, но Нетаньяху труслив, потому что он не сжег вас , я не знаю почему, и оружия у него достаточно».

После публикации карикатуры, которая считалась оскорбительной для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, хэштег под названием «Палестина - это не моя проблема» возглавил список в Саудовской Аравии в Твиттере.

После этого, в ответ тысячи твитов из Саудовской Аравии напали на Палестину и палестинцев, считая, что палестинцы «отреклись» от помощи Королевства им.

Другие твиты сопровождались публикацией рисунков, оскорбляющих палестинцев и «прославляющих» Израиль.

Это ситуация совпала с демонстрацией в Персидском заливе сериалов «Умм-Харун» и «Выход 7» на саудовском канале MBC, в месяц Рамадан, призванные продвигать идею нормализации отношений с Израилем и запугать палестинцев.