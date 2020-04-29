ТУРЦИЯ ВЫВЕЗЛА СВОЕГО БОЛЬНОГО СТУДЕНТА ИЗ РОССИИ

Министерство здравоохранения Турции выделило частный самолет, чтобы вывезти из России турецкого студента с проблемами со здоровьем.

بعد السويد.. طائرة خاصة تركية تحلق إلى روسيا لإحضار طالب مريض الى وطنه

После эвакуации своего гражданина из Швеции, турецкий частный самолет вылетел в Россию, чтобы вывезти больного студента.

Министерство здравоохранения Турции выделило частный самолет, чтобы вывезти из России турецкого студента с проблемами со здоровьем в его легких. Это произошло через несколько дней после эвакуации еще одного своего гражданина из Швеции, где он не смог получить своевременную медицинскую помощь.

В своем твиттере, опубликованном на своем аккаунте, министр здравоохранения Турции Фахруддин Куджа сообщил, что его министерство выделило частный самолет для приезда турецкого студента Хлука Хасана Сайеда Ханоглу из России для его лечения в своей стране. Это было сделано по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он добавил, что у турецкого студента проблемы со здоровьем в легких, и он не смог провести операцию в России из-за пандемии коронавируса.

Он также пояснил, что Сайед Ханоглу уже начал лечение в Турции и пожелал ему скорейшего выздоровления.