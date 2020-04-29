Помощь с разговением в колонии

Ас-саламу алейкум уа рахмату Ллахи уа баракятуху!

В местах лишения свободы сидит наш брат АбдулВаххаб.

Брат занимался освещением притеснений мусульман по религиозному признаку на свободе и в неволе и по сфальсифицированному делу был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Сейчас брат и сидящие с ним в одной из колоний Урала мусульмане просят помочь им с разговением продовольственной передачей. Просят организовать им посылку по возможности следующими продуктами: тушенка, конская колбаса, конский жир, курдючный жир, мёд перемешанный с топленным маслом, орехи, финики, масло черного тмина и урбеч.

Продовольственную посылку для братьев можно отправить на адрес: 618200, Пермский край, город Чусовой, ул. Челюскинцев 12~40, Шаравьевой Анастасии Сергеевне

"В проявлении любви, милосердия и сочувствия друг к другу верующие подобны единому телу, если какая то часть тела поражает болезнь ,то по всему телу отдается бессонницей и горячкой" (Бухари).