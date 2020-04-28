ДУМ Дагестана угрожает закрыть мечети, нарушающие режим самоизоляции

Дагестанский муфтият обратился к мусульманами республики с настоятельным призывом соблюдать режим самоизоляции.

Глава муфтията Шамиль Алиханов заметил, что несмотря на все предостережения и призывы не посещать мечети и не нарушать режим самоизоляции, некоторые упорно продолжают это делать.

ДУМ предупреждает, что в случае несоблюдения верующими режима самоизоляции, в населённых пунктах республики будут закрывать мечети, как это было сделано в Кизляре.

Ранее главный санитарный врач по Дагестану Николай Павлов вынес постановление основная цель которого - предотвращения посещения кладбищ и церквей, также закрытие мечетей для коллективной молитвы.

Между тем глава отдела фетв при муфтияте Зайнулла Атаев заявил, что в условиях угрозы жизни и здоровью людей решение о закрытии мечетей для посещения не будет противоречить шариату.