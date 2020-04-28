Семья украинского мусульманина, заключенного в РФ, ждет обмена

Супруга украинского мусульманина Геннадия Лимешко, осужденного в Крыму в 2018 году, и содержащегося в колонии на Ставрополье, неделю назад обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием, чтобы он рассказал, на какой стадии находятся переговоры с Кремлем об обмене.

«Наши родные гниют в российских тюрьмах, куда уже попал коронавирус. Мы растеряны и призываем президента честно рассказать – что будет с нашими родными – политзаключенными Кремля, которые до сих пор ждут освобождения в тюрьмах Крыма и России?» – написала Ирина Лимешко.

Напомним, что 12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в Крыму мужчины, которого они назвали «агентом СБУ» и обвинили в подготовке диверсий на полуострове. Позднее российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Судакский городской суд 10 мая 2018 года признал Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за «незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ».

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия. Сообщение о задержании «агента» в СБУ назвали провокацией.

Между тем уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что что сотрудники колонии №6 в Ставропольском крае России применяют к Лимешко « моральное и психологическое давление, говорят, что его нужно убить, ведь он принял ислам » (!).

«Более того, постоянно унижают его достоинство и уже несколько раз поджигали на голове шапку. Он опасается за свою жизнь», – говорится в сообщении украинского омбудсмена.

По данной Денисовой, Лимешко жаловался на ухудшении состояния здоровья. В частности, его беспокоит постоянная зубная боль и боли в суставах.

«Несмотря на тяжелое состояние здоровья, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи Лимешко», – написала Денисова.

Ранее, в октябре 2018 года Лимешко посетил украинский консул в РФ Тарас Малышевский. По словам консула украинец «собирается заниматься самообразованием, достаточно сильно его поддерживает вера и исповедание ислама. Выглядит нормально для новичка в колонии, однако без лишних эмоций в общении, взвешенные фразы, спокойный. Печаль в глазах обычно не спрячешь»..

Он также отметил, что политзаключенный в колонии много читает, занимается спортом, отказывается от работ, чтобы не делать ничего для России.

Обращение Ирины Лимешко стало частью флешмоба «Пане президенте, поговоріть з нами!» («Господин президент, поговорите с нами!»), организованного родственниками крымских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах. В российском заключении, по данным Людмилы Денисовой, находятся от 113 до 115 человек. В списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры – у Крымской правозащитной группы.