Лига Арабских государств обсудит израильские планы по аннексии Западного берега

В понедельник Лига арабских государств заявила, что на этой неделе она проведет срочное виртуальное совещание, чтобы обсудить, как усилить противодействие планам Израиля аннексировать части оккупированного Западного берега.

Внеочередная встреча, назначенная на четверг по просьбе палестинского руководства, соберет министров иностранных дел арабских стран посредством видеоконференции.

Заместитель секретаря Лиги арабских государств Хуссам Заки заявил, что министры "обсудят на своей виртуальной встрече политическую, юридическую и финансовую поддержку палестинскому руководству в противостоянии израильским планам".

Это произошло после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его политический конкурент Бенни Ганц подписали соглашение о создании правительства единства, которое может ускорить планы премьер-министра по аннексии частей Западного берега в ближайшие месяцы.

Эти израильские планы, хотя и с оговорками, включая необходимость поддержки "региональной стабильности" и мирного соглашения с Иорданией, вызвали широкую критику, в том числе со стороны Организации Объединенных Наций и Европейского союза.

Глава Лиги арабских государств Ахмад Абул Гейт на прошлой неделе направил послание генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, предупреждая о планах Израиля, в котором говорится, что они рискуют «разжечь напряженность в регионе».

Он также обвинил Израиль в «использовании озабоченности мира новым коронавирусом для навязывания новой реальности на местах».

Напомним, что Израиль оккупировал Западный берег в ходе войны 1967 года и с тех пор расширил там свой контроль через поселения.

В минувшую среду госсекретарь США Майк Помпео дал Израилю зеленый свет для аннексии, заявив, что решение принимается новым «правительством единства» Израиля.