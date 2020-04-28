Британские мечети превращены в морги

Священный месяц Рамадан идет полным ходом, а центральная мечеть Гамколь-Шариф в британском Бирмингеме обычно забита в это время верующими. Но в этом году сюда чаще приносят мертвых, пишет издание The New Arab.

В то время как мечеть в центральной Англии была закрыта в связи с пандемией, ее стоянка была преобразована во временный морг на 150 мест.

Управляемый добровольцами морг с его белыми палатками, промышленными холодильниками и аккуратными штабелями гробов является доказательством того, какой ущерб британским мусульманским общинам приносит пандемия. В двух самых разнообразных регионах Великобритании – Лондоне и районе Мидлендс с центром в Бирмингеме – произошло наибольшее количество смертей во время вспышки.

Мухаммад Захид, попечитель мечети, который помог организовать морг с группой мусульманских директоров похоронных бюро, говорит, что мечеть в преимущественно южноазиатском районе Бирмингема обычно видит не больше двух похорон в неделю.

В последние несколько недель «мы проводим их пять-шесть в день», говорит он.

«Вы можете видеть, как скорбят семьи», - говорит 44-летний Захид, который носит маску, комбинезон и перчатки, когда передвигается среди гробов.

Местные правила социального дистанцирования дозволяют присутствие не более шести человек на похоронах.

«Особенно, когда нельзя попасть к двоюродным братьям и сестрам - очень трудно людям, которые потеряли своих близких», - говорит Захид, который потерял уже двух теток из-за COVID-19. «Что вы скажете семье, у которой есть пять сыновей или дочерей, и некоторые из них должны остаться дома?»

Похожую историю рассказывают в близлежащей мечети на Грин Лейн, где гробы собирают прямо в молитвенном зале. Обычно мечеть проводит около 25 похорон в год. За последние три недели похороны проводят по пять раз в день.

«Все беспокоятся о том, не станут ли следующими члены их семьи, их близкие», - говорит Салим Ахмед, глава службы социального обеспечения мечети.

В Великобритании зарегистрировано более 20 700 случаев смерти людей от ковида в больницах. Тысячи других, вероятно, умерли в домах престарелых.

Вирус поразил людей всех возрастов и происхождения, включая премьер-министра Бориса Джонсона, который провел три ночи в реанимации. Но данные свидетельствуют о том, что британцы из этнических меньшинств, и в частности мусульмане, испытывают непропорциональное воздействие эпидемии.

Статистические данные показывают, что 16% тех, кто умер в Великобритании от ковида до 17 апреля, были из группы, которая в общем известна как чернокожие, азиатские или этнические меньшинства (BAME). При этом лишь около 13% населения Великобритании являются выходцами из этой группы.

Еще более страшные данные показывает национальный доклад об интенсивной терапии, согласно которому треть людей, находящихся на интенсивной терапии из-за COVID-19 в Великобритании, не являются белыми. Многие из более 100 медицинских работников, которые умерли во время вспышки, были также из этнических меньшинств.

Эта тенденция настолько явно бросается в глаза, что правительство официально потребовало от чиновников общественного здравоохранения расследовать тяжелое воздействие вируса на меньшинства.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других странах, включая США, где анализ Associated Press показал, что около 42% американцев, умерших от COVID-19, были чернокожими, хотя афроамериканцы составляют примерно 21% населения в анализируемых районах.

Во Франции в бедных и в основном иммигрантских кварталах на окраинах Парижа наблюдается один из самых высоких приростов смертности с начала вспышки.

Камлеш Хунти, профессор первичной медико-санитарной помощи, диабета и сосудистой медицины в Университете Лестера, говорит, что причины нельзя свести к одному простому фактору. В то время как у чернокожих американцев доступ к медицинской помощи действительно зачастую хуже, чем у белых американцев, «в Великобритании у нас есть бесплатная медицинская служба, поэтому мы не можем объяснить это просто неравенством в оказании медицинской помощи», - сказал он.

Хунти говорит, что британцы из этнических меньшинств чаще живут в многодетных семьях и в тесных жилищах. Многие занимают рабочие места с высоким риском заражения: врачи, медсестры, таксисты.

У чернокожих и азиатов в Британии и других странах также более высокие показатели сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии, состояний, которые были связаны с более тяжелыми симптомами COVID-19.

В мусульманской общине Бирмингема каждый, кажется, знает кого-то, кто умер. Хали Бано потеряла своего дядю, таксиста, который, вероятно, заразился вирусом от клиента.

«Это действительно тяжело для мамы, потому что она не может отдать дань уважения семье», - сказала она. «Поэтому мы просто позвонили по телефону и FaceTime, и это все, что мы могли сделать».

Покупая мясо для ифтара в преимущественно азиатском районе Спаркбрук, Бано говорит, что она была шокирована количеством людей, набившихся в супермаркеты и мясные лавки. Некоторые носили маски, но немногие следовали инструкциям правительства, чтобы оставаться на расстоянии двух метров друг от друга.

«Люди не слушают», - сказала она. «Это действительно страшно и опасно».

В мечети Гамколь Шариф Захид благодарен за то, что временный морг не достиг своего предела. Он был создан на фоне опасений, что без достаточного хранения в холодильнике, тела будут кремировать, вопреки требованиям Ислама. Но у каждого, кого привезли сюда, было надлежащее захоронение.

«Мы просто следим за тем, чтобы они получили свои окончательные обряды», - сказал Захид.

Ученые говорят, что Британия, вероятно, прошла пик своей вспышки. Число госпитализированных сокращается, а увеличение числа смертей замедлилось, хотя сотни людей с COVID-19 по-прежнему умирают каждый день.

Захид сказал, что на прошлой неделе количество тел, прибывающих в мечеть, уменьшилось, а беспокойство - нет.

«У людей есть страх перед короной, в этом нет никаких сомнений», - сказал Захид.

«Все, что приходит, исходит от Бога», добавил он. «Мы просто должны продолжать делать то, что делаем».