США признались в убийстве гражданских в Сомали

Два гражданских лица были убиты и трое ранены в результате американского авиаудара в Сомали в начале прошлого года, сообщил Вашингтон в редком признании жертв среди гражданского населения в результате военных действий Африканского командования США (АФРИКОМ) в стране Африканского Рога.

Смертельные случаи были упомянуты в понедельник в дебютном ежеквартальном оценочном докладе АФРИКОМ о жертвах среди гражданского населения, произошедших в связи с его операциями в Сомали, Ливии и других африканских странах.

«К сожалению, в результате авиаудара в феврале 2019 года два мирных жителя были убиты и трое получили ранения. Мы глубоко сожалеем, что это произошло», - заявил в своем докладе командующий АФРИКОМ генерал армии США Стивен Таунсенд.

Удар с воздуха был нанесен в районе Куньо-Барроу в регионе Нижняя Шабелле в Сомали, и в докладе говорится, что предполагаемая цель - два члена группы «Аш-Шабаб»* - были убиты.

Это уже второй известный инцидент, в котором АФРИКОМ признал убийство мирных жителей в Сомали. Напомним, что правозащитники давно обвиняют военных в том, что те скрывают свои операции в тайне.

Первым был воздушный удар в апреле 2018 года в Эль-Бууре, в районе Галгадууд в центральной части Сомали, в ходе которого погибли двое мирных жителей.

В течение многих лет США наносили воздушные удара по Сомали, чтобы победить «Аш-Шабаб», которые стремятся свергнуть про-западное центральное правительство Сомали.

Amnesty International заявила, что действия АФРИКОМ по публикации ежеквартальных отчетов об оценках утверждений о жертвах среди гражданского населения являются желанным шагом к прозрачности.

Заместитель регионального директора Amnesty International по Восточной Африке Сейф Маганго добавил, что США должны обеспечить "подотчетность и компенсацию жертвам и их семьям".

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