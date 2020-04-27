Россия обогнала Китай по числу зараженных COVID-19

Россия обогнала Китай по числу подтверждённых случаев инфицированая коронавирусом. На момент публикации статьи в РФ обнаружены 87147 инфицированных. В Китае, на родине вируса, их число составляет 83912, согласно данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

За последние сутки в России выявлены 6 361 инфицированных. 50 человек умерли. Всего же с начала вспышки эпидемии скончались 794 человека, а 7 346 выздоровели.

Большинство случаев, а именно 55 059 - приходятся на Москву и Московскую область. В Санкт-Петербурге — 3 238 подтверждённых случаев, в Нижегородской области — 1 574.

Российские власти заявляют, что ожидают, что заболеваемость коронавирусной инфекцией выйдет на плато к середине мая.

Между тем, как минимум 40 процентов россиян-участников опроса ВЦИОМ заявили, что считают риск заражения ковидом скорее низким. При этом 48 процентов опрошенных уверены, что если всё-таки заболеют, то последствия лично для них будут тяжёлыми.

Отметим, что как китайская так и российская статистика вызывает у многих глубокий скепсис.