В Саудовской Аравии не будет наказания поркой

Саудовская Аравия отменит порку как форму наказания в рамках модернизации своей судебной системы. Об этом сообщают саудовские СМИ со ссылкой на доступные им источники и документы.

Директива, изданная Генеральной Ассамблеей Верховного суда Саудовской Аравии, требует, чтобы суды вместо порки предписывали тюремное заключение, штрафы или их комбинацию, сообщает новостной сайт Al Arabiya English.

«Это решение является продолжением реформ в области прав человека, проводимых под руководством короля Салмана и под непосредственным руководством наследного принца Мухаммада бин Салмана», - цитирует документ Al Arabiya

Издание Okaz цитирует «надежные источники», в которых говорится, что Верховный суд должен выполнить эту директиву.

Напомним, что саудовские судьи предписывают порку за преступления, наказания за которые не указаны прямо в Коране или хадисах - двух основных источниках исламского права, на которых основана правовая система Саудовской Аравии. Поэтому, как считают эксперты, отказ от порки в пользу штрафов и тюремного заключения вовсе не является отказом от исламского уголовного права, о чем поспешили заявить некоторые наблюдатели.

Телесные наказания в Саудовской Аравии применяются на данный момент к целому ряду преступлений, в том числе к появлению пьяным в публичном месте и сексуальным домогательствам.

Изменения в судебной системе Саудовской Аравии, включая стремление сделать юридические процедуры и решения общедоступными в режиме онлайн, являются частью широкомасштабных социальных и экономических реформ, начатых в рамках программы «Видение 2030 года» наследного принца Мухаммада бин Салмана.