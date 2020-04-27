Сепаратисты объявили о начале самоуправления в южном Йемене

Сепаратисты южного Йемена объявили о планах создания самоуправляемой администрации в регионах, находящихся под их контролем. По словам представителей международно признанного правительства Хади, это будет иметь "катастрофические последствия".

Южный переходный совет (ЮПС) в своем заявлении в воскресенье объявил чрезвычайное положение и заявил, что он вводит «самостоятельное управление» в ключевом южном портовом городе Адене и других провинциях на юге Йемена.

Совет обвинил про-саудовское правительство Хади в коррупции и неэффективном управлении. Напомним, что ЮПС поддерживается Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

«Южный переходный совет объявляет о начале самоуправления на юге с полуночи субботы, 25 апреля 2020 года», - говорится в заявлении совета.

Раскол между двумя предполагаемыми союзниками в войне против хуситов является еще одним аспектом сложной гражданской войны в стране.

С одной стороны альянса — южные сепаратисты, а с другой - силы, лояльные изгнанному президенту Абдур-Раббу Мансуру Хади.

Оба фракции сражались на одной стороне в войне саудовской коалиции против йеменских повстанцев-хуситов.

Но сепаратисты, которые стремятся к самоуправлению на юге, в августе прошлого года изгнали силы Хади и захватили временную столицу Аден. Боевые действия прекратились, когда две группы достигли соглашения в ноябре.

В соответствии с соглашением, подписанным в Эр-Рияде, ЮПС и другие регионы на юге должны были присоединиться к новому национальному кабинету и поставить все свои силы под контроль международно признанного правительства.

Мухаммад аль-Хадрами, министр иностранных дел Йемена (администрация Хади), уже заявил, что последний шаг ЮПС равносилен отказу от Эр-Риядского соглашения.

«Заявление так называемого переходного совета о своем намерении создать южную администрацию является возобновлением вооруженного мятежа ... и объявлением о неприятии и полном выходе из Эр-Риядского соглашения», - говорится в заявлении Аль-Хадрами.

Решение сепаратистов вызывает опасения, что Йемен может еще больше погрузиться в хаос в условиях всемирной пандемии коронавируса.

Альхадер Сулейман, представитель ЮПС в США, сказал журналистам, что сепаратистская группа была вынуждена взять дело в свои руки из-за неспособности правительства Хади предоставить основные услуги.

«Это решение не возникло из ниоткуда. Это скопление бесхозяйственности, плохого управления, особенно в южном Йемене, в котором четыре года не было хуситов. К сожалению, ситуация ухудшилась в гуманитарном плане. Ситуация, с точки зрения основных услуг, является очень плохой», - сказал он.

«В последние несколько дней происходило полное отключение электричества, водоснабжения и канализации».

Далее он обвинил правительство Хади в неспособности выполнить соглашение, заключенное в Эр-Рияде: «Мы по-прежнему призываем к прекращению огня, деэскалации на всех фронтах. Мы хотим, чтобы все шло гладко, и мы хотим иметь возможность оказывать помощь, бороться с этой пандемией по всей стране, и мы хотим быть в состоянии сдержать ситуацию».

Ситуацию обостряет еще и тот факт, что власти как минимум пяти южных провинций Йемена уже отвергли претензии сепаратистской группы на самоуправление. Правительство Хади объявило, что местные власти и органы безопасности в провинциях Хадрамаут, Абьян, Шабва, Аль-Махра и на удаленном острове Сокотра отклонили решение ЮПС как «явный и определенный переворот».

Некоторые провинции выпустили свои собственные заявления, осуждающие это.

Полномочия по объявлению чрезвычайной ситуации принадлежат только президенту, и ополченцы не могут заменить государственные учреждения, говорится в письменном заявлении сил безопасности Шабвы.

Администрация Хадрамута, крупнейшей провинции на юге, заявила, что решение ЮПС является «нарушением закона и Эр-Риядского соглашения».

Администрации Абьяна и Сокотры призвали к лояльности президенту Хаду, в то время как местные власти провинции Аль-Махра заявили, что поступок ЮПС направлен на углубление уже существующего в стране кризиса.

Во всей этой ситуации в крайне сложном положении оказалась и Саудовская Аравия. Именно саудовцы были посредниками в договоре между конкурирующими сторонами, и именно они должны были контролировать его реализацию. В итоге каждая сторона хочет, чтобы КСА поддержало его версию событий, так что Эр-Рияду приходится лавировать между ними, если он не хочет окончательного развала альянса.

В понедельник саудовская коалиция официально осудила решение ЮПС, требуя «прекращения эскалационных действий» и возврата к мирному соглашению, подписанному в ноябре прошлого года. Но из заявления коалиции не ясно, что саудовцы будут делать, если ЮПС откажется возвращаться к соглашению. Очевидно лишь, что самой Саудовской Аравии, начавшей в начале апреля на фоне пандемии коронавируса одностороннее перемирие с хуситами, сейчас не до проблем с южным Йеменом.

Напомним, что Южный Йемен был независимой страной после ухода Британии в 1967 году, после чего он стал коммунистическим однопартийным государством, поддерживаемым Советским Союзом, пока в 1990 году он не объединился с севером.

Попытка снова отделиться в 1994 году вызвала недолгую гражданскую войну, которая закончилась тем, что юг был оккупирован северными войсками.

После того как в хуситы в 2015 году захватили столицу Йемена, город Сана, правительство Хади переехало в Аден, крупнейший город юга.

В апреле 2017 года Хади уволил губернатора Адена Айдаруса аль-Зубайди, который ранее выступал за автономию юга. Тысячи жителей Адена вышли на демонстрации протеста.

В мае того же года Зубайди открыто бросил вызов Хали и создал параллельную властную структуру для управления южными провинциями — Южный переходный совет.

В январе 2018 года сепаратистские силы, в которых доминируют сторонники ЮПС, захватили почти весь Аден и окружили президентский дворец. За три дня столкновений погибли 38 человек.

При этом сепаратистское вооруженное ополчение, которое называется Силы пояса безопасности, поддерживается ОАЭ, ключевым членом анти-хуситской коалиции.

Новые столкновения между Поясом безопасности и проправительственными силами в Адене случились в августе 2019 года.

Сепаратисты укрепили свои позиции по всему городу, и заявили, что они захватили президентский дворец.

По данным ООН, в результате четырехдневных боев погибло 40 человек и 260 ранено.

Правительство Хади обвинило ОАЭ в поддержке "переворота", но эмиратовцы отвергли это обвинение.

В итоге тот конфликт разрешился после переговоров в Эр-Рияде и подписания упомянутого нами соглашения 5 ноября. Однако с тех пор соглашение так и не было реализовано, а обе стороны регулярно обвиняли друг друга в саботаже. Так что объявление о самоуправлении 26 апреля действительно не стало неожиданностью.