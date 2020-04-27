Афганские талибы отвергли предложение перемирия на время Рамадана

Талибы* отклонили призыв кабульского правительства к прекращению огня в Афганистане на период священного месяца Рамадан, заявив, что перемирие «не имеет смысла».

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к талибам с призывом отложить оружие с началом Рамадана, чтобы позволить властям сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса.

В четверг вечером в Твиттере представитель талибов Сухейл Шахин сказал, что прекращение огня будет возможно, если потенциальный мирный процесс будет осуществляться «полностью», но наличие «препятствий» означает, что талибы пока еще не сложат оружие.

«Требование прекращения огня не является рациональным и убедительным», - пишет Шахин.

Ссылаясь на разногласия по поводу мирного процесса и задержку обмена заключенными в качестве причин для продолжения боевых действий, представитель движения "Талибан" обвинил Кабул в том, что тот подвергает риску жизни заключенных во время вспышки пандемии.

В Афганистане выявлено более 1300 случаев заражения вирусом, но эксперты в области здравоохранения говорят, что число может быть выше, поскольку тестов проводилось мало, а слабая система здравоохранения Афганистана не готова к вспышке.

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