Телевизионный канал «Аль-Джазира» сообщил, что Турция направила в Швецию самолет с медперсоналом, чтобы вывезти оттуда своего гражданина, где его отказалась лечить от коронавируса.

В сообщении говорится, что Турция послала скорую помощь в Швецию, чтобы эвакуировать своего гражданина, Эмралла Гюльчукена, после того, как больницы в этой стране отказались лечить его от заражения коронавирусом.

В воскресенье утром министр здравоохранения Турции Фахруддин Куджа объявил в своём твиттере, что в Швецию был направлен специальный авиарейс для доставки больного гражданина. Это было сделано в ответ на просьбу его дочери о помощи от турецких властей.

Министр сопроводил свой твит фотографией самолета, который вылетел в Швецию в 18:00 (3:00 по Гринвичу) с медицинским персоналом на борту. Как сообщили турецкие СМИ больной уже доставлен на родину, где в настоящее время, проходит лечение.