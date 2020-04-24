ВОЗ проверит на коронавирус Таджикистан и Туркменистан

Всемирная организация здравоохранения решила самостоятельно проверить достоверность официальных данных из Таджикистана и Туркменистана, которые до сих пор остаются формально странами, где не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Миссия экспертов ВОЗ на следующей неделе посетит эти две центральноазиатские республики. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Как отмечает издание, представители ВОЗ в Центрально-Азиатском регионе ранее признавали, что есть сложности с перепроверкой сомнительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию, но воздерживались от публичной критики властей этих стран. Предполагается, что по итогам визита эксперты ВОЗ проведут брифинг, на котором расскажут о ситуации.

Напомним, что случаи заболевания COVID-19 распространились по всему миру, и официально затронули более 2,6 млн человек. Случаи заболевания были зафиксированы и в Центральной Азии. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан в связи с этим, как и другие государства, ввели карантинные меры.

Однако власти Туркменистана и Таджикистана утверждают, что инфекции на их территории нет. Это вызывает искреннее недоумение, потому что из того небольшого списка стран и территорий, в которых вирус еще не был выявлен, большинство это как правило труднодоступные и малонаселенные острова, вроде Науру или Тувалу в Океании. Но отсутствие заболевших в континентальных азиатских странах, окруженных другими странами, где уже давно борются с вирусом, при наличии больших туркменской и таджикской диаспор в России и Турции, выглядит совершенно неправдоподобным.

Об отсутствии заражений, в частности, заявил глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, заверив, что власти не стали бы скрывать такие случаи от международного сообщества и ВОЗ. Он также добавил, что иностранные дипломаты могут осмотреть карантинный центр в Лебапском велаяте (неофициальные источники утверждали, что там содержатся несколько заболевших коронавирусом, но официально это не подтверждается).

Наличие коронавирусных больных отрицает и руководство Таджикистана. Несмотря на то что в последнее время стало известно о случаях смертей от пневмонии в стране, чиновники заявляют, что речь идет о сезонной вспышке, связанной с «неблагоприятными погодными условиями».