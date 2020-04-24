Глава Диянета напомнил туркам, что пост укрепляет иммунитет

Высший религиозный авторитет Турции сказал верующим, что пост во время Рамадана «защищает и укрепляет» иммунную систему в условиях пандемии коронавируса.

«Особенно в те дни, когда благословение здоровья приобретает особое значение и важность... давайте хранить то, что Аллах подарил нам», - сказал Али Эрбаш, глава Управления по делам религий (Диянет) ранее на этой неделе.

Он отметил, что это научный факт, что пост «защищает и укрепляет иммунную систему».

В заявлении в связи с началом Рамадана, глава Диянета Али Эрбаш посоветовал верующим «отказаться от вредных привычек», особенно от курения.

«К сожалению, мы не можем совершать молитвы таравих в мечетях в этот Рамадан. Каждый может совершать молитвы таравих со своей семьей, супругами и детьми в своих домах, потому что молитва таравих - это молитва, которая также может выполняться индивидуально», - сказал Эрбаш.

Диянет также будет транслировать специальные программы с чтением Корана по телевидению и радио, в рамках мер, направленных на то, чтобы побудить верующих оставаться дома.

По словам Эрбаша, вместо организаций общедоступных коллективных ифтаров, в этом году Диянет будет раздавать еду и одежду нуждающимся.

Али Эрбаш также призвал верующих сдавать кровь перед началом священного месяца.