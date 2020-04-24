Десятки боевиков «Боко Харам» найдены мертвыми в тюрьме Чада

Группа из 44 подозреваемых членов «Боко харам», арестованных во время недавней операции, были найдены мертвыми в их тюремной камере, очевидно, отравленными, сообщил главный прокурор Чада.

Вскрытие, проведенное у четырех из мертвых заключенных, выявило следы смертоносного вещества, которое вызвало сердечные приступы у некоторых жертв и сильное удушье у других, сказал он.

Мертвецы были среди 58 подозреваемых, захваченных в ходе крупной военной операции вокруг озера Чад, начатой ​​президентом Идриссом Деби Итно в конце марта.

«После боев вокруг озера Чад 58 членов «Боко харам» были взяты в плен и отправлены в Нджамену для расследования», - сказал прокурор Юсуф Том.

«В четверг утром их тюремщики сказали нам, что 44 заключенных были найдены мертвыми в их камере», - сказал Том, добавив, что он присутствовал на месте происшествия.

«Мы похоронили 40 тел и отправили четыре тела судмедэксперту для вскрытия». По его словам, продолжается расследование, чтобы определить, как именно умерли заключенные.

Источник в службе безопасности, выступая на условиях анонимности, сообщил AFP, что «58 заключенных были помещены в одну камеру и им ничего не давали ни есть, ни пить в течение двух дней».

Махамат Нур Ахмед Ибеду, генеральный секретарь Чадской конвенции о защите прав человека, выдвинул аналогичные обвинения.

Сотрудники тюрьмы «заперли заключенных в маленькой камере и отказывали им в пище и воде в течение трех дней, потому что их обвиняли в принадлежности к «Боко харам», - сказал Ибеду AFP. «Это ужасно, то что произошло».

Со своей стороны правительство отрицает свою вину.

«Жестокого обращения не было», - сказал AFP по телефону министр юстиции Чада Джимет Араби.

«В их желудках были обнаружены токсичные вещества. Это было коллективное самоубийство или что-то еще? Мы все еще ищем ответы», - сказал он, добавив, что расследование все еще продолжается.

Один из заключенных был переведен в больницу, но он «чувствовал себя намного лучше» и присоединился к «другим 13 заключенным, которые еще живы и у которых все хорошо», - сказал министр.

Ранее на неделе министр сообщил AFP, что во вторник вечером пленные были доставлены в Нджамену и переданы в суд для судебного разбирательства.

Представитель чадской армии заявил, что военная операция против «Боко Харам» привела к гибели более тысячи боевиков группы и 52 солдат чадской армии. Операция проходила с 31 марта по 8 апреля.

Она была запущен в ответ на нападение на чадские войска 23 марта на базе в Богоме, на болотах озера Чад, в результате которого погибли 98 солдат. Это была самая большая однодневная потеря, которую когда-либо понесла армия Чада.

С тех пор Идрисс предупреждает своих союзников в регионе, что армия Чада больше не будет участвовать в операциях за пределами страны.

Армия, которая считается одной из лучших в регионе, сражалась с «Боко харам» в районе озера Чад в составе объединенных многонациональных сил с Нигерией, Камеруном и Нигером.