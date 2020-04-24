Египет ослабляет карантин на время Рамадана

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил в четверг, что Египет ослабит меры по борьбе с коронавирусом в течение месяца Рамадан, что позволит вновь открыть торговые центры, несмотря на ожидаемый рост числа случаев заражения.

«Мы ожидаем рост числа коронавирусных инфекций, которое превысит двести случаев в день, но жизнь должна продолжаться», - сказал Мадбули, подчеркнув, что соблюдение мер профилактики, таких как ношение масок, все еще будет необходимо.

Мадбули сказал, что египетское правительство стремится сохранить «колесо экономики, вращающееся» во всех секторах, и найти способ «сосуществовать с вирусом», пока не будет найдена вакцина или эффективное лекарство.

Торговые центры и магазины могут открываться до 17:00 ежедневно, в то время как рестораны разрешено открывать только на вынос и доставку, сообщил чиновник на видеоконференции.

Мадбули также сократил ночной комендантский час, теперь он начинается в 9 вечера.

Он добавил сказал, что правительство Египта рассмотрит меры в течение двух недель, чтобы решить, сохранять ли их далее.

Тем не менее, различные общественные мероприятия, а также коллективные молитвы в мечетях, остаются запрещенными на время Рамадана. По словам премьер-министра ограничения на передвижения будут постепенно сниматься после праздника Ид аль-Фитр.

Правительство Египта также возобновит предоставление основных услуг, включая обработку и выдачу официальных документов, сказал Мадбули.

По состоянию на четверг, Египет подтвердил в общей сложности 3659 заражений коронавирусом и 276 смертей, вызванных вирусом. Представитель Всемирной организации здравоохранения в Египте заявил, что стране необходимо усилить тестирование и принять меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса.