Коллектив «Голоса Ислама» поздравляет всех братьев и сестер, покорных Всевышнему Аллаху, с наступлением священного месяца Рамадан!

Нет нужды никому напоминать, что в этом году Рамадан проходит в особой обстановке, не похожей на все прошлые годы. Мы все ощущаем ее на себе.

Тем не менее, для многих из нас это возможность «уйти в себя» на протяжении священного месяца. Хотя мы лишены в этом году многих общественных радостей Рамадана — коллективных молитв в заполненных мечетях, ифтаров со множеством гостей — ничто не может помешать нам обратиться к глубокой внутренней стороне Рамадана — чтению Корана, совершению зикра, дополнительных молитв, самообразованию, дуа. Призываем всех наших читателей сосредоточиться на личном поклонении, полагаться на Аллаха и делать дуа за нашу Умму.

Мы молимся за благополучие, здравие и прощение грехов всех наших читателей, покорных Всевышнему, за всех мусульман во всем мире. Да облегчит Аллах ваш пост и да одарит особой наградой за каждое благое дело.

Рамадан мубарак!