В Крыму завели дело против имама за проведение пятничной молитвы

Прокуратура Советского района Крыма завела административное дело против имама Длявера Халилова по обвинению в проведении публичного мероприятия за чтение пятничного намаза в мечети. Об этом сообщает издание «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

По словам адвоката, 22 апреля их вместе с подзащитным вызвали в прокуратуру, где вручили постановление об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП России (Проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

«Прокурор признает, что люди пришли в мечеть молиться и что имам проводил религиозный обряд. Но также прокурор считает, что если здание мечети когда-то было спорткомплексом, то и действия имама Длявера Халилова можно квалифицировать как незаконное собрание. Это прямо противоречащие друг другу и логике два вывода и тем не менее мы имеем на руках протокол об административном правонарушении», – рассказал адвокат.

Курбединов также пояснил, что здание, где сейчас расположена мечеть раньше было спорткомплексом местной школы. Однако в 2004 году сельский совет поселка Заветное передал данное помещение для обустройства мечети.

Накануне Дилявера Халилова вызывали в прокуратуру для дачи объяснений и вручения постановления об админарушении по части 4 статьи 5.26 КоАП России (незаконная миссионерская деятельность).