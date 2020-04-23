В Казахстане потерпел крушение самолет МиГ-31

Самолет МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана разбился 16 апреля близ Караганды, сообщает Министерство обороны республики.

Инцидент произошел во время планового полета по подготовке к несению боевого дежурства. После взлета случился пожар в одном из двигателей. Военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, катапультировались. Экипаж МиГ-31 жив.

Приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.

На место прибыл отряд поисково-спасательной службы Военно-воздушных сил Казахстана.

На данный момент все полеты самолетов МиГ-31 в Казахстане приостановлены до выяснения причин аварии. Об этом сообщил главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС республики Нурлан Орманбетов.

«Работает специальная комиссия, которая определит причины отказа или неисправности авиационной техники, отработает все возможные версии и вынесет заключение. Сейчас рассматривается несколько версий, в том числе отказ авиационной техники в полете, воздействие внешних факторов. Также не исключается здесь человеческий фактор», — сказал Орманбетов.

По его словам, экипаж истребителя действовал грамотно и принял меры для минимизации ущерба.



