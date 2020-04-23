В английскую Премьер-лигу пришла любовь к Саудовской Аравии

Фанатов футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед из английской Премьер-лиги охватила внезапная любовь к Саудовской Аравии. Они массово добавляют саудовские флаги на свои профили в Твиттере, делятся мемами о наследном принце Мухаммаде бин Салмане и, в некоторых случаях, шутят о нарушениях прав человека. Все это происходит в ожидании покупки футбольного клуба консорциумом под руководством Саудовской Аравии.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который возглавляет наследный принц, находится на грани завершения сделки по поглощению на сумму около 368 миллионов долларов, что даст ему 80 процентов доли в клубе.

Поклонники Ньюкасл Юнайтед все более недовольны нынешним владельцем Майком Эшли, магнатом, сделавшим состояние на ритейлерской торговле. Эшли регулярно подвергается критике за отсутствие инвестиций и интереса к клубу.

Некоторые фанаты заходят так далеко, что надевают на головы полотенца, в подражании традиционному саудовскому головному убору куфии, только в цветах клуба.

Некоторые восторгаются интервью, в котором наследный принц заявил, что «только смерть» может остановить его. Люди с нетерпением ждут сделки, и следовательно, потока инвестиций в клуб. Нечто похожее в свое время происходило с фанатами «Челси» после покупки клуба российским олигархом Романом Абрамовичем.

Между тем в среду базирующаяся в Катаре телекомпания beIN sports обратилась к Премьер-лиге с просьбой «полностью расследовать» поглощение, сославшись на обеспокоенность по поводу пиратства, которому способствует Саудовская Аравия. Она обвинил правительство Саудовской Аравии в «содействии почти трехлетнему хищению коммерческих прав Премьер-лиги - и, в свою очередь, коммерческих доходов вашего клуба».

Несколько спортивных журналистов и экспертов, в том числе бывший футболист Стэн Коллимор и комментатор из Дохи Ричард Кис, также подняли вопрос о морали предполагаемой покупки.

«Любое поглощение британского футбольного клуба, использующее любовь фанатов футбола к своей команде, не следует отождествлять с благосклонностью к одному из самых тиранических деспотов мира», - заявил Марк Оуэн Джонс, профессор в Университете Хамады бин Халифы в Дохе.

По его словам, такая сделка «отбеливает саудовские нарушения прав человека и использует спортивную дипломатию для подрыва справедливости и прав человека».

Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch выразили обеспокоенность тем, что Саудовская Аравия использует покупку Ньюкасл Юнайтед в качестве пиар-инструмента для «спортивного отбеливания» своей репутации в области прав человека.

Аналогичные обвинения в «спортивном отбеливании» королевству выдвигали и в прошлом году за проведение громких спортивный событий, вроде Ралли Дакар.

Но фанатам Ньюкасла по большей части не интересны все эти соображения, а многих даже восхищает неприличная репутация МБС.