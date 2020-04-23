ОИC призывает помочь уязвимым странам в битве с коронавирусом

Организация исламского сотрудничества в среду призвала членов ОИС помочь мусульманским государствам в борьбе с пандемией коронавируса, особенно в Африке, сообщает Reuters.

Исполнительный комитет организации из 57 членов после виртуального заседания также призвал страны помочь восполнить дефицит основных предметов медицинского назначения, в частности приборов для тестирования и защитного оборудования.

«Ни одна страна не может справиться с ущербом и многочисленными проблемами, вызванными новым коронавирусом», - говорится в заявлении. «Мы призываем все страны-члены и организации продемонстрировать свою солидарность с африканскими государствами-членами».

ОИС, базирующаяся в Джидде, также повторила призыв ООН к прекращению огня в зонах конфликтов, чтобы разрешить доставку помощи, в частности, упомянув Йемен, который до сих пор сообщил только об одном случае выявления коронавируса, но где пятилетняя война разрушила систему здравоохранения и оставили миллионы людей уязвимыми для болезней.