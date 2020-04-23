Нефть марки Brent подешевела до минимума за 21 год

Цена на нефть марки Brent - международный эталон цен на нефть - в среду упала до 21-летнего минимума. Такое падение связано с повсеместным карантином, влияющим на спрос, а избыток нефти толкает цены вниз.

В среду цена на нефть марки Brent упала ниже 16 долларов за баррель, это самая низкая цена с 1999 года.

Хотя в тот же день он поднялся до 20,88 долл. за баррель, это означает беспрецедентную потерю стоимости нефти марки Brent.

Ранее в понедельник цена на сырую нефть марки WTI также упала до исторического минимума - 40 долларов (минус 40 долларов!) за баррель, когда производители технически платят покупателям, чтобы они забрали у них нефть.

Нефтяные хранилища в США работают на полную мощность, а производители продолжают добывать нефть. Напомним, что Саудовская Аравия и ОАЭ ранее в этом году залили рынок нефтью после ценовой войны с Россией.

Между тем из-за ограниченного охвата примерно половины населения мира спрос на нефть резко сократился.

Эксперты полагают, что низкие цены на нефть марки Brent, которые все еще находятся выше цены на нефть WTI в США, могут указывать на проблемы с хранением на рынке и, возможно, даже опуститься до отметки в ноль долларов.