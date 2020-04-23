"Арабов от COVID-19 защищают гены" - иорданское исследование

Иорданский исследовательский центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что арабы с меньшей вероятностью заразятся новым коронавирусом, из-за якобы особо генетического устройства легких у арабов.

Общество генных инженеров в Иордании опубликовало исследование, в котором говорится, что люди ближневосточного происхождения менее подвержены болезни COVID-19, потому что у них есть генетическая вариация, которая позволяет им легче переносить болезнь.

В заявлении, подписанном директором центра Рами Фудой, он объяснил, что причина меньшего числа жертв среди арабов заключается в самой генетической структуре арабов, которая, как он утверждает, объясняет также, почему в Израиле значительно больше случаев коронавируса, чем на оккупированном Западном берегу.

«Теория может быть доказана на основании того факта, что вирус гриппа был более смертоносным в Восточной Азии и Европе, чем на Ближнем Востоке», - сказал он.

«Если посмотреть на статистику коронавирусов в Израиле по сравнению с населением Западного берега, становится ясно, что, несмотря на то, что они живут в одном географическом месте, есть разница. Это потому, что люди на Западном берегу имеют арабское происхождение».

Фуда сказал, что иммунитет возникает из-за разницы в количестве легочных рецепторов, таких как ACE-2, между людьми ближневосточного происхождения и выходцами из Восточной Азии или Европы. ACE-2 считается основным шлюзом, через который коронавирус проникает в клетки легких.

«На каждый вирус, попадающий в легочные клетки человека арабского ближневосточного происхождения, 1000 вирусов попадут в легочные клетки людей восточноазиатского или европейского происхождения, и, таким образом, иммунная система будет противостоять меньшему количеству вируса».

Так как мы не эксперты в данном вопросе, и нам не удалось пока что найти ни отзывов на исследование Фуды, ни комментариев экспертов, мы воздержимся от оценки такого мнения. Отметим, что безусловно попытки дать объяснения высоким или низким цифрам заражения, основанные на генетике, уже предпринимаются. Например, ряд экспертов обращают внимание на существенную разницу в количестве заболевших и умерших от COVID-19 между романскими странами южной Европы (Испания, Италия, в какой-то мере Франция), и странами северной германской Европы (ФРГ, Австрия, Дания). Даже в пределах одной страны, такой как Швейцария, эта разница между количеством выявленных больных в различных кантонах заметна. Тем не менее, ученые остерегаются делать какие-то далеко идущие выводы, ведь эта разница может быть объяснена не генетическими, а культурными или социальными особенностями.

Также очевидно, что арабский мир пока что действительно кажется не так сильно затронут эпидемией ковида, как Европа или США. Однако этому можно найти несколько объяснений — от гораздо большего количества молодежи до банального недостатка в тестировании. Вопросы также возникают к самой идее «арабского ближневосточного гена», учитывая, что львиная доля ближневосточных арабов это потомки арабизированных народов, которые должны разделять общие гены кто с иранцами кто с евреями. Однако, тот же Иран весьма сильно затронут эпидемией, а сравнивать количество заболевших в Израиле с таким же количеством больных на Западном берегу некорректно просто потому, что израильтяне гораздо тщательнее тестируют своих граждан, тогда как у палестинцев не хватает тестов.

В любом случае мы скоро узнаем, какой след оставит пандемия коронавируса в арабском мире.