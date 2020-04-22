Саудовский король одобрил совершение молитвы таравих в двух священных мечетях во время Рамадана

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдуль-Азиз одобрил совершение молитвы таравих (дополнительной молитвы, которая совершается коллективно в ночи месяца Рамадан) в двух священных мечетях (Мекки и Медины). Однако при этом вход паломников до сих пор запрещен, говорится в заявлении Управления по делам двух священных мечетей.

Государственное информационное агентство Саудовской Аравии сообщило во вторник, что королевство планирует отменить комендантский час, введенный в нескольких городах, на время месяца Рамадана, чтобы дать людям больше времени для покупок товаров первой необходимости в границах своих районов.

В другом сообщении Управления по делам двух священных мечетей также опубликовала расписание молитв таравих и тахаджуд в двух священных мечетях во время месяца Рамадан.

Ранее в понедельник, 20 апреля, управление подтвердило приостановку итикафа (уединения в мечети) в последние 10 дней Рамадана в этом году.

По словам главы управления шейха Абдур-Рахмана ас-Судайса, пять обязательных молитв и таравих в двух священных мечетях в течении Рамадана будут совершать только работники управления и стерилизаторы. При этом сам таравих будет уменьшен до 10 ракаатов.