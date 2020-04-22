Пир во время чумы: Иран запустил свой первый военный спутник

В Иране так называемый «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) заявил в среду, что они запустили первый военный спутник страны, который вышел на орбиту.

КСИР заявил, что для запуска спутника «Нур» использовался американский носитель «Месенджер», но никаких деталей об используемых технологиях КСИР не предоставил.

Запуск состоялся во время высокой напряженности с США по поводу ядерных и ракетных программ Тегерана и спустя всего несколько месяцев после того, как 3 января во время удара в Багдаде был убит иранский военный командир Кассем Сулеймани.

«Первый военный спутник Ирана, «Нур», был запущен сегодня утром из центрального Ирана в два этапа. Запуск был успешным, и спутник вышел на орбиту», - сказали на государственном телевидении.

По словам КСИР, спутник находится в 425 км. над поверхностью Земли.

Ну а мы напомним, что запуском очень дорогих военных спутников, раздражающих соседей и США, занимается страна, которая в то же время умоляет снять с нее санкции, поскольку те мешают ей бороться с пандемией COVID-19, и готовая просить помощи у МВФ. Неудивительно, что Вашингтон не желает отказываться от санкций даже под гуманитарным предлогом. Если Тегерану не хватает ума хотя бы отложить такой запуск до лучших времен, то какой смысл ему давать деньги?