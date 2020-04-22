Египетские "Братья-мусульмане" запустили кампанию по борьбе с пандемией

«Братья-мусульмане»* в Египте начали кампанию «Один народ» для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

В своем заявлении представитель кампании Ахмед Табет сказал: «Мы выбрали имя «Один народ», чтобы подчеркнуть тот факт, что мы [египтяне] принадлежим к одной и той же родине и разделяем одни и те же будущее и судьбу, и поэтому мы не должны разделяться во времена невзгод».

«Мы запустили кампанию и введем практические меры с целью преодоления всех препятствий и вызовов». Табет не уточнил, какие меры будут приняты для борьбы с вирусом.

Страница Facebook, озаглавленная «Один народ, мы можем», была создана, чтобы помочь распространить информацию о кампании. Группа запускает эту инициативу за рубежом, потому что она запрещена в Египте.

По состоянию на начало недели в Египте зарегистрировано 3333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 821 выздоровление и 250 смертей.

Египетские власти запретили «Братьев-мусульман» в конце 2013 года, когда бывший президент Мухаммад Мурси, принадлежавший к организации, был свергнут в результате кровавого военного переворота.

* - запрещены в РФ