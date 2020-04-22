Во все тяжкие: Ливан легализует выращивание конопли, чтобы поправить экономику

Законодатели Ливана во вторник одобрили законопроект о легализации культивирования конопли (каннабиса) для медицинского использования, в целях стимулирования проблемной экономики страны.

Законопроект был принят во время парламентской сессии, несмотря на возражения со стороны блока "Хизбаллы".

Хотя это незаконно, Ливан долгое время был одним из крупнейших в мире производителей гашиша.

Законодатели давно пытаются легализовать производство каннабиса для медицинского использования. Они утверждают, что это приведет к увеличению доходов в экономике, которая в настоящее время находится в худшем кризисе со времен гражданской войны 1975-90 годов.

Напомним, что в марте Ливан объявил, что приостановит выплаты всех еврооблигаций со сроком погашения в иностранной валюте, чтобы защитить свои валютные резервы.

Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Ливана сократится на 12% в 2020 году.