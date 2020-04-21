Процесс над Айратом Дильмухаметовым перенесен на неопределенный срок

Начало судебного процесса над известным башкирским политиком Айратом Дильмухаметовым, которое обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности РФ, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансированию, отложено на неопределенное время. Об этом сообщает издание Idel.Реалии со ссылкой на источник в канцелярии постоянного судебного присутствия Центрального окружного военного суда в Самаре.

В суде сообщили, что судебное заседание отложено без даты, «до фактической доставки подсудимого». В карточке дела на сайте Центрального окружного военного суда также причина отложения заседания указана, как “Недоставление подсудимого”

Решением Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге начало судебного процесса над Айратом Дильмухаметовым было назначено на 17 апреля. Согласно этому же решению, Дильмухаметов должен был быть этапирован из уфимского СИЗО №1, в котором он находится с марта 2019 года, в СИЗО №1 по Самарской области. Ходатайства обвиняемого и его защиты о проведении слушания дела в Уфе, где проживает большинство свидетелей по делу, а также о назначении предварительного слушания суд отклонил.

Ранее суд продлил срок содержания Айрата Дильмухаметова под стражей до 24 сентября 2020 года.

По словам издания в прокуратуре республики подтвердили, что Дильмухаметов к 17 апреля еще не был этапирован в Самару. В ведомстве также уточнили, что обвинение на процессе будут поддерживать самарские прокуроры.

– Очевидно, что отложение процесса произошло из-за сложной эпидемической ситуации с распространением коронавируса в стране и возникших, в связи с этим, ограничений на перемещения, в том числе, и на этапирование подсудимых из одного региона в другой. Мы и сами намерены были заявить ходатайство об отложении процесса по этим причинам, — говорит защитник Айрата Дильмухаметова адвокат Алексей Захаров. Он затруднился предположить, когда может начаться процесс.