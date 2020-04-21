Ингушетия лидирует в РФ по показателям прироста населения

Ингушетия заняла первое место среди российских регионов по увеличению численности населения в 2017-2019 годах. За эти года количество жителей республики выросло на 5,5%, сообщает "РИА Новости".

За ней следует Севастополь (рост на 4,8%), первую тройку замыкает Ленинградская область (рост на 4,7%). Четвертое место занимает Чечня с показателем 4,5%.

Издание Кавказ.Реалии цитирует эксперта в области статистики, председателя местного отделения общественной организации “Опора России” Магомеда Оздоева, который так комментирует показатели: “Статистика в России часто подвергается заслуженной критике, но в целом, рождаемость в Ингушетии всегда высокая”.

Тем не менее эксперт считает, что реальный прирост населения в республике на 10-12 тысяч человек ежегодно, а "это 2-3 процента": "Не только новорожденные, но и ингуши, прописанные в других регионах и решившие вернуть сюда детей для сдачи ЕГЭ”.

В целом естественный прирост населения в регионах Северо-Кавказского федерального округа остается самым высоким в России - он составляет 7,1 человек на 1 тыс. жителей.