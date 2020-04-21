Военный парад в Иране: дезинфекторы вместо ракет

В минувшую пятницу в Иране прошел военный парад, который возможно демонстрирует, как пандемия COVID-19 заставляет Тегеран изменять свои приоритеты. По крайней мере заставляет делать вид, что приоритеты изменились.

Как сообщает агентство Reuters на параде в честь Дня армии были представлены автомобили для дезинфекции, мобильные больницы и другое медицинское оборудование.

Напомним, что Иран является одной из самых пострадавших от пандемии стран региона. В парламентском отчете, опубликованном на прошлой неделе, говорилось, что число смертей от коронавируса может почти удвоиться по сравнению с цифрами, объявленными министерством здравоохранения, а число инфекций увеличится в 8-10 раз, из-за отсутствия широкого тестирования.

Пятничный небольшой военный парад «Защитники Отечества, помощники здоровья» прошел в учебном центре перед группой командиров в масках для того, чтобы подчеркнуть роль военных в борьбе с COVID-19.

Это было совсем не похоже на типичные парады Дня армии, которые обычно показывают ракеты, подводные лодки и бронетехнику, с военными самолетами, летящими над головой.

«Из-за медицинских и социальных протоколов невозможно провести парад солдат… Враг теперь скрыт, а врачи и медсестры находятся на переднем крае поля битвы», - сказал президент Хасан Рухани в послании к солдатам.

Генерал-майор Абдурахим Мусави поблагодарил более 11 000 военнослужащих, борющихся с распространением нового коронавируса в Иране.

Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи предупредил также на прошлой неделе, что инфекция может распространяться и осенью.

«Мы должны привыкнуть жить с вирусом, пока не будут найдены подходящие лекарства или вакцина», - сказал он. «Недавнее возобновление бизнес-деятельности с низким уровнем риска не означает, что условия нормализовались», добавил он, предупредив, что ослабление ограничений может привести к росту инфекций.

Так называемые предприятия с низким уровнем риска, включая множество магазинов, фабрик и мастерских, возобновили свою деятельность 11 апреля по всей стране.