Карантин в Бангладеш: более 100 000 человек собрались на похороны известного шейха

На прошлой неделе Бангладеш продлил свой общенациональный карантин, позволив людям покидать свои дома только чтобы купить продукты и медикаменты, и запретив собрания более пяти человек.

Но в минувшую субботу более 100 000 человек проигнорировали эти приказы и собрались на похоронах Мауланы Зубейра Ахмада Ансари, влиятельного лидера исламской партии.

В районе Брахманбария, примерно в 50 милях к востоку от столицы Дакки, полиция попросту не смогла контролировать толпу, а местные СМИ сообщают, что лишь очень немногие из присутствовавших на похоронах носили маски.

В настоящее время правительство сняло с должности двух самых высокопоставленных полицейских в округе и в течение следующих двух недель семи деревень в этом районе будут находится на строгом локдауне.

«Мы строго приказали всем жителям семи деревень всегда оставаться дома, по крайней мере, в течение следующих 14 дней, чтобы мы могли определить, заразился ли кто-нибудь вирусом после субботнего собрания», - сказал представитель полиции журналистам Reuters.

Для расследования массовых похорон во время локдауна был создан специальной комитет.

В Бангладеш зарегистрировано 2948 подтвержденных случаев коронавируса и 101 смертельный исход, но критики утверждают, что неспособность правительства провести надлежащее тестирование означает, что реальный уровень заражения, вероятно, намного выше. Массовое собрание в субботу вызвало опасения по поводу возможной массовой вспышки в стране с населением 160 миллионов человек и плохой инфраструктурой здравоохранения.