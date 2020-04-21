Саудовская Аравия в 2019 году побила свой рекорд по количеству смертных казней

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в прошлом году в Саудовской Аравии казнили 184 человека. Это самая высокая цифра, которую правозащитная организация когда-либо регистрировала в стране за один год.

В своем глобальном докладе о смертной казни за 2019 год, опубликованном во вторник, Amnesty сообщила, что Саудовская Аравия активизировала применение смертной казни, несмотря на то, что в остальном мире произошло снижение числа смертных казней, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2019 году Саудовская Аравия казнила 178 мужчин и шесть женщин, чуть более половины из которых были иностранцами. В 2018 году этот показатель составил 149.

Большинство казней были совершены за преступления, связанные с наркотиками, и убийства.

«Растущее применение смертной казни в Саудовской Аравии, в том числе в качестве оружия против политических диссидентов, является тревожным событием», - говорит Клэр Алгар, старший директор Amnesty International по исследованиям, адвокации и политике.

Всего 20 стран в мире несут ответственность за все известные казни во всем мире.

Долгое время Иран остается второй страной по количеству казненных в мире после Китая, где точное количество казней остается государственной тайной. В докладе говорится, что число казней в Ираке почти удвоилось.

При этом на глобальном уровне количество казней снижается четвертый год подряд, до 657 в 2019 году с 690 в предыдущем году - самый низкий зарегистрированный показатель за последнее десятилетие.

Вот так выглядит топ-пять стран, где применялась смертная казнь в 2019 году: Китай (1000), Иран (не менее 251), Саудовская Аравия (184), Ирак (не менее 100) и Египет (не менее 32).