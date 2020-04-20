Корона-бунт: пьяные жители села в Казахстане разгромили местную амбулаторию

Жители села Берек, расположенного в Карасайском районе Алм-Атинской области Казахстана, устроили погром в здании пустующей местной амбулатории. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

По словам местных чиновников, сельчане, которые собрались у здания амбулатории, выражали недовольство в связи с тем, что этот объект будет использован под обсервационный стационар для изолированных лиц, которые были в контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Во время протестной акции отдельные лица находились в состоянии алкогольного опьянения, уточняет пресс-служба. В ходе погрома «некоторые из собравшихся начали проявлять хулиганские действия и наносили материальный ущерб (выбивали двери и окна, были выброшены на улицу около 30 кроватей и матрасы)».

Аким Карасайского района Жандарбек Далабаев провел разъяснительную беседу с погромщиками, однако сельчане не удовлетворились речью главы района, требуя закрытия обсервационного стационара. Пьяных участников погрома забрала полиция.

В областном акимате подчеркнули, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, амбулатория пустовала и пациентов в ней не было. Также в администрации напомнили, что за организацию и подстрекательство к незаконным действиям в период чрезвычайного положения виновные понесут строгую ответственность.